Врач призвал основываться на мнении экспертов в вопросе вакцинации, а не верить слухам в Сети

Главный врач поликлиники № 122 Петродворцового района Санкт-Петербурга Елена Литвинова отметила, что люди должны брать за основу мнение экспертов в вопросе вакцинации, а не верить слухам в Сети. Специалиста процитировал «Петербургский дневник».

Литвинова рассказала, что переболела COVID-19 в прошлом году и знает, что это такое.

«Но тогда еще не было вакцины, а сейчас быть в таком положении и знать, что есть средство, которое тебя спасет, и им не воспользоваться — это непонятно. Неужели люди должны подойти к какой-то критической черте, чтобы понять, как это страшно?» — задалась вопросом собеседница издания.

Она объяснила нежелание россиян вакцинироваться тем, что люди привыкли верить тому, во что сами хотят верить, а не доверять мнениям специалистов.

«Все зависит от уровня сознания. Все читают интернет, и, к сожалению, это не всегда квалифицированные высказывания специалистов. Потому что в интернете не проверить, кто это написал: профессор Иванов или какой-нибудь Иванов Петя. А мы верим тому, чему хотим верить. И страх, который в нас живет, базируется на скудных знаниях по тому или иному вопросу», — добавила Литвинова.