Врач призвал не торопиться с беременностью в период пандемии
Врачи посоветовали не торопиться с беременностью во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на акушер-гинеколога Любовь Ерофееву.
По данным «Вечерней Москвы», она считает, что пока лучше предохраняться. Чтобы завести ребенка, стоит дождаться спада заболеваемости и вакцинироваться.
«К осени заболеваемость пойдет на спад, значительное число россиян уже будет привито, тогда и стоит планировать беременность», — считает Ерофеева.