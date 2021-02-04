Врач призвал не торопиться с беременностью в период пандемии

По данным «Вечерней Москвы», она считает, что пока лучше предохраняться. Чтобы завести ребенка, стоит дождаться спада заболеваемости и вакцинироваться.

«К осени заболеваемость пойдет на спад, значительное число россиян уже будет привито, тогда и стоит планировать беременность», — считает Ерофеева.