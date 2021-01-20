Врач призвал людей с хроническими болезнями быть осторожными в морозы

Специалист пояснила, что для здоровья опасен не столько сам холод, сколько резкие перепады температуры. Чернышова напомнила, что страдающим хроническими заболеваниями нужно принимать все необходимые лекарства перед выходом на улицу. Помимо прочего, важно ходить по морозу не спеша и без лишней нагрузки. Лучше время от времени заходить в теплое место, чтобы согреться.

Специалист заметила, что выходить на свежий воздух необходимо всем. Можно хотя бы постоять у подъезда.

«Все-таки нам нужен свежий воздух, поэтому если у вас есть возможность выйти на улицу, то даже холодная погода не противопоказание к прогулкам. Конечно, когда на улице температура ниже -30 градусов, ураганный ветер и снежные заносы, то лучше остаться дома», — уточнила врач.

Она подчеркнула, что пожилым людям тоже необходимо гулять, предварительно приняв свои препараты.