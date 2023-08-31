Здоровье 31 августа 2023, 11:51 Врач Принц заявил, что после родов быстрее уходит вес с лица и шеи

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Многие женщины задаются вопросом о том, как избавиться от лишнего веса после родов. Врач-диетолог Ванесса Принц рассказала, как быстро уходят лишние килограммы после рождения ребенка. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист отметила, что после родов вес часто уходит сам собой. Это связано с уменьшением воды и отеков, которые возникают во время беременности. При этом быстрее всего лишние объемы теряют руки, шея и лицо.

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При этом спешить с похудением после родов не стоит. Оптимальная потеря веса составляет 0,5-1 килограмма в неделю, написал сайт kp.ru.