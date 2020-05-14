Врач: при коронавирусе категорически нельзя бегать

Пациентам с COVID-19 категорически нельзя заниматься спортом, так как он может заразить вирусом окружающих. Помимо этого, ухудшит собственное состояние. Несмотря на то, что многие полагают, что бег помогает выздороветь и улучшить иммунитет, это не так.

«Это слабость, апатия, ощущение удушья, головные боли, повышение температуры тела. После бега есть ощущение удушья, нехватки воздуха, а здесь вас накроет еще с большей силой, разовьется отек легких, отек бронхов, явление бронхоспазмов будет нарастающими», — пояснил специалист.

Также после занятий спортом начинает активнее циркулировать кровь, из-за чего может подниматься температура тела.