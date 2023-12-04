04 декабря 2023, 18:38
Врач-превентолог Ванесса Принц рассказала, что при сидячей работе необходимо делать перерывы каждые 20 минут
Врач-превентолог, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Ванесса Принц в беседе с изданием «Газета.Ru» заявила, что работа в положении сидя более трех часов — опасна для здоровья.
Все дело в том, что в положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Таким образом даже здоровый человек может столкнуться с отеком ног.
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«Сидение опаснее для сердца, чем поспать подольше или перележать в постели, и более пагубно сказывается на сосудах, чем движение», — добавила эксперт.
Медик порекомендовала при работе в офисе вставать каждые 20-30 минут, а лучше пройтись в соседний отдел и обратно.
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