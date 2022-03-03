Врач предупредил об опасности гаджетов для человеческого слуха

Врач-сурдолог Вера Шинкаренко заметила, что длительное прослушивание громкой музыки через наушники может испортить человеческий слух. Об этом написала «Газета.ru».

Шинкаренко обратила внимание на то, что развитию патологий способствует бесконтрольное использование аудиотехники на максимальной громкости. Отмечается, что сегодня проблемы со слухом проявляются у людей уже в подростковом возрасте.

«Подростки уже могут иметь первую степень тугоухости, практически не замечая того. Длительное воздействие на орган слуха вредного электромагнитного излучения (наушники, смартфон) может стать причиной развития опухолей головного мозга и, в частности, акустической невриномы», — цитирует специалиста «Экономика Сегодня».