Здоровье 29 декабря 2022, 16:06 Врач предупредила об опасности ягод годжи Диетолог Нурия Дианова: ягоды годжи - это сухофрукт freepik

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Ягоды годжи — один из самых разрекламированных продуктов в мире здорового питания, но они совсем не так безобидны, как может показаться. Об этом РИА ФАН рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

По мнению эксперта, не стоит слушать все советы бездумно. Потому что, хоть ягоды годжи и обладают большим количеством полезных свойств, все же не способны сотворить чудо. Поэтому их нельзя рассматривать как панацею от всех болезней или даже лекарство. Только умеренно употреблять в пищу, если нет противопоказаний.

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В первую очередь, по словам Нурии Диановой, нужно помнить, что это сушеная ягода, или, другими словами, сухофрукт. Поэтому в ней гораздо больше калорий чем в свежей. И это означает, что людям, например, с диабетом не стоит налегать на ягоды годжи. В любом случае, считает эксперт, во всем нужно знать меру.

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Также Нурия Дианова посоветовала делать из ягод экстракты. По ее мнению, это может быть более эффективно.