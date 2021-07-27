Врач предупредила об опасности грибов

В России начался грибной сезон, он продлится до осени. Однако грибникам стоит помнить, что у некоторых людей грибы могут вызвать острую аллергическую реакцию. Ведущий специалист Научно-клинического центра аллергологии и иммунологии Анна Максимова рассказала для радио Sputnik, что делать в случае неожиданно проявившейся аллергии на грибы.

Аллергия может проявиться уже на этапе сбора грибов — в виде сыпи, покраснения кои, дерматита. Специалист порекомендовала в случае проявившихся симптомов аллергии как можно скорее возвращаться к населенному пункту.

«Стоит пить больше воды и бежать к ближайшему населенному пункту. Потому что если уже началась аллергическая реакция, то она может проходить с разной интенсивностью. И если появляются угрожающие жизни симптомы — удушье, головокружение, резкое снижение артериального давления, ярко выраженные боли в животе, отеки — нужно срочно звать на помощь», — сказала Максимова.

Она добавила, что если аллергия проявилась уже после употребления грибов в пищу, дело может быть не в самих грибах, а в почве, в которой они росли. Грибы впитывают в себя все вещества из почвы, включая тяжелые металлы. Аллергия может быть вызвана именно этими веществами.