Врач предупредил о последствиях передозировки витамина D

Несмотря на пользу витамина D, его чрезмерное употребление может нанести вред организму. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева, рассказали «Известия».

По словам врача, самостоятельное и бесконтрольное употребление препарата может обернуться опасными последствиями, в частности привести к гиперкальциемии, написал сайт kp.ru.

«Чрезмерный прием препарата (с содержанием витамина D) может привести к гиперкальциемии — это состояние, при котором в крови накапливается слишком много кальция, тогда он откладывается в мягких тканях, почках и стенках кровеносных сосудов. Избыток витамина также может проявляться тошнотой, рвотой, повышенной раздражительностью, возбудимостью и нарушением сна», — отметила специалист.

Она добавила, что даже полезные витамины могут быть опасны. Перед тем, как начинать их принимать, следует пройти соответствующее обследование и проконсультироваться с лечащим врачом.