Врач предупредил об опасных способах охлаждения в жару

В жару хочется охладиться любыми доступными способами. Однако некоторые из них могут оказаться опасными для здоровья, передала «Вечерняя Москва».

Врач-терпаевт Александр Карабиненко предупредил, что стоит быть аккуратнее с холодными продуктами и напитками.

«Людям, у которых слабое горло, не стоит употреблять напитки со льдом. Любые замороженные продукты из холодильника лучше подогреть при комнатной температуре», — сказал медик.

Также он предостерег от злоупотребления кондиционером. Температура в квартире не должна быть сильно ниже, чем на улице, также необходимо следить за чистотой фильтров устройства.

«Кондиционер требует особого ухода: надо заботиться о чистоте его фильтров. Не стоит сидеть перед струей кондиционера очень близко, а особенно направлять поток на спину или голову. Лучше выбрать безопасное расстояние, чтобы не ощущать холода», — отметил Карабиненко.

Также врач рассказал, что обливание холодной водой в жару может быть опасно, особенно для незакаленного организма. Для обливаний лучше использовать воду комнатной температуры.