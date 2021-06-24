Врач предупредил об опасности жары из-за кишечных инфекций

Молочные и мясные продукты на жаре портятся очень быстро, поэтому их нужно хранить в холодильнике. Также внимательно надо следить и за хранением пищи, которая прошла термическую обработку, например, супы и каши. Эти блюда тоже надо хранить в холодильнике, рассказала «360» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она отметила, что свежие овощи на жаре хранятся лучше, чем овощи, которые приготовили или потушили.

Если вы отравились испорченным продуктом, то в таком случае врач рекомендует выпить много воды и активированный уголь или «Энтеросгель». После этого надо продолжать пить много жидкости, а также вызвать врача.

Ярцева объяснила, что инфекция после употребления испорченных продуктов начинается не сразу, а после того, как продукт уже всосался и на него начал реагировать кишечник. Поэтому нужно прекратить есть, много пить воды и выпить «Энтеросгель».

«Никаких препаратов, закрепляющих стул, нельзя принимать. Максимум это „Энтеросгель“ и активированный уголь», — сказала она.

Любая кишечная инфекция всегда опасна обезвоживанием, отметила Ярцева. Поэтому при отравлении нужно пить воду.

В московском регионе по-прежнему аномально жарко. Температура бьет рекорды, но такая погода идет не на пользу организму. Жара ухудшает состояние людей, а при неправильном питании в этот период есть риск возникновения болезней. Чтобы пережить жару, врачи советуют чаще пить воду и есть больше растительной пищи.