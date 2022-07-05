Врач предупредил об опасности заражения через кондиционер

Люди с ослабленным иммунитетом могут подхватить через кондиционер болезнь легионеров. Об этом предупредила врач-терапевт Ольга Перевалова.

Болезнь легионеров вызывает бактерия рода Legionella, которая приводит к тяжелому поражению легких. Этот микроорганизм может появляться в фильтрах кондиционеров.

«Устройство, которое не чистят системно, обычно гонит воздух с большим количеством этих бактерий. Иммунитет не у всех людей хороший, поэтому летом часто встречается легионеллез. Можно заработать и наиболее опасную форму этой инфекции — болезнь легионеров», — рассказала медик в интервью радио Sputnik.

При этом проявления заболевания похожи на обычную простуду. В связи с этим его часто путают с другими заболеваниями. После работы в офисе или поездке в машине человек может начать чихать и кашлять, думая, что он простыл или заразился коронавирусом. Но в этом случае причиной недомогания может быть именно легионеллез. Чтобы избежать заражения, необходимо регулярно чистить фильтр кондиционера или открывать окно.