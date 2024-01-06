Здоровье 06 января 2024, 05:40 Врач предупредил об опасности употребления фейхоа Нутрициолог Богданова рассказала о пользе и вреде от употребления фейхоа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Фейхоа считается экзотической «любимицей» диетологов, но помимо пользы ягода имеет ряд противопоказаний, поэтому ее категорически нельзя употреблять при язве желудка, гастритах и пищевой аллергии. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.

По словам врача, у фейхоа очень твердые пищевые волокна, поэтому она сложно переваривается и может вызвать вздутие, газообразование и болевой синдром. Помимо этого, плоды могут привести к повышению кислотности. Если у человека гастрит, воспаление слизистой или рефлюкс, то стоит исключить фейхоа из рациона.

Реклама

«При язве желудка — категорически нельзя. Если у вас бывают аллергические реакции на экзотические плоды, тоже лучше исключить фейхоа из рациона», — подчеркнула Богданова.

Если говорить о пользе, то фейхоа содержит высокое количества калия, что полезно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением обмена веществ и отеками.

Также в ягоде много флавоноидов и витаминов. Важно и то, что она не повышает сильно уровень сахара в крови. Главное — помнить, что есть фейхоа надо с осторожностью, даже при отсутствии противопоказания, и точно не натощак.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что авокадо и жирная рыба помогут сохранить молодость. В них содержатся самые полезные жиры.