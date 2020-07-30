Врач предупредил об опасности слишком горячей пищи

Часто употребление слишком горячей пищи может привести к заболеваниям желудка. Еда и вода должны быть комнатной температуры.

Часто люди преувеличивают значение горячих напитков и блюд. Такие продукты скорее нанесут вред организму, чем поправят здоровье, уверен гастроэнтеролог Сергей Вялов.

«Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению и чувствительность снижается», — рассказал Вялов радиостанции Sputnik.

Постепенно человек перестает замечать, насколько горячую пищу он потребляет. При этом из-за высокой температуры возникает воспаление в желудке и, как следствие, гастрит. А гастрит может привести к язве.

Кроме того, если пища кажется нам не такой уж горячей, это не значит, что таковой не посчитает ее наш желудок. Чувствительность ротовой полости гораздо меньше, чем пищевода и кишечника. Слизистая оболочка во рту многослойная, более грубая и надежная. Ее сложнее повредить. Тогда как пищевод и желудок имеют лишь однослойную оболочку, а значит, более восприимчивы к температуре еды и напитков.

Если уже во рту чувствуется, что пища слишком горячая, дальше ее пускать не стоит, уверен Сергей Вялов.

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