Здоровье 29 декабря 2022, 11:16 Врач предупредил об опасности приема йода для здоровья щитовидки

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Бездумный прием препаратов, которые содержат йод, может навредить организму. Об этом в интервью радиостанции Sputnik рассказал врач-эндокринолог Виктор Макарьин.

По его словам, все россияне в той или иной мере испытывают нехватку йода. Этому способствуют природно-географические особенности страны. Однако это не значит, что людям нужно срочно бежать за йодсодержащими добавками. Дефицит вещества сначала должен определить специалист с помощью исследования мочи.

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«Щитовидная железа вырабатывает гормон тироксин, который содержит четыре атома йода. Если в пище нет достаточного количества йода, гормон плохо вырабатывается, его не хватает, щитовидная железа увеличивается, и возникает много проблем у пациентов. <…> Должно быть больше 80 мкг на литр, в России намного меньше», — отметил Виктор Макарьин.

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Он подчеркнул, что даже при дефиците принимать йодосодержащие препараты рекомендуют только некоторым категориям людей. В них входят дети и беременные женщины. Для остальных — достаточно просто употреблять в пищу йодированные продукты, в частности, соль. В противном случае в организме может возникнуть избыток йода. Что, в свою очередь, приведет к не менее серьезным последствиям. Например, чрезмерная выработка гормонов вызывает воспалительные процессы.

Виктор Макарьин также рассказал, что решение йодировать именно соль приняли не просто так. Дело в том, что все употребляют в пищу примерно одинаковое количество этого продукта. Что и позволяет контролировать получаемую организмом порцию йода.