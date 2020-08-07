Врач предупредил об опасности посещения бани для зрения

По словам врача, в парной может случиться острый приступ глаукомы, который способен привести к мгновенной потере зрения.

«Поэтому людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение параметров внутриглазных, лучше в баню не ходить или ходить очень аккуратно», — заявил Дементьев.

Врач добавил, что посещение бани может спровоцировать дальнейшее развитие таких хронических заболеваний, как кератит, блефарит и конъюнктивит. Высокая температура у человека с патологиями вызывает спазм сосуда головного мозга и нарушение кровообращения сосудов сетчатки, пишет Nation News. В баню нужно ходить с осторожностью из-за возможного нарушения сосудистого тонуса.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что больным COVID-19 категорически нельзя ходить в баню. Высокая температура разогревает слизистую оболочку носа и околоносовых пазух, задней стенки глотки и трахеобронхиального дерева, что приводит к отеку.