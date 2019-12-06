Врач предупредил об опасности переедания мандаринов

Любовь россиян к мандаринам порой доходит до фанатизма. В декабре жители страны скупают их килограммами. Аплетаева отметила опасность аллергии, однако напомнила и о других последствиях переедания цитрусовых.

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В первую очередь, она напомнила о большом содержании сахара в любых фруктах.

«Употребление маленькими детьми продуктов с большим содержанием сахара необходимо корректировать. Не все полезное нужно есть килограммами», — пояснила врач.

Однако это не единственная опасность, которая подстерегает любителей мандаринов. Ведь фрукт содержит много витаминов и пищевых волокон.

«В большом количество это может сказываться на кишечнике в отрицательном ключе. Фруктовые кислоты, которые присутствуют в мандаринах, могут раздражать желудок и вызывать его гиперсекреторную активность, особенно в подростковом возрасте», — предостерегла Аплетаева.

По словам специалиста, взрослому человеку не стоит съедать более одного-двух мандаринов в день. Если же появились проявления аллергии, от этих фруктов стоит отказаться вовсе.