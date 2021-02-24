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    24 февраля 2021, 15:09

    Врач предупредил об опасности обморозить щеки за 10 минут на холоде

    Полина Петрова

    Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что человек может получить обморожение щек, находясь на морозе около 10-15 минут. Например, столько времени человек может идти от дома до метро, написал портал «Ридус».

    Врач предупредил об опасности обморозить щеки за 10 минут на холоде

    «Если не намазаться жирным кремом, то обморозиться можно. Это может произойти за 10-15 минут на морозе. Обморожение очень быстро наступает, потому что сейчас ветер холодный», — отметила специалист.

    При повреждении тканей организма из-за низких температур ухудшается микроциркуляция, кожу начинает пощипывать. Чтобы быстро купировать обморожение, нужно использовать снег. Необходимо потереть им обмороженное лицо. Благодаря этому улучшится микроциркуляция и возобновится кровоток.

    То же самое нужно делать при обморожении кожи рук. Лучше всего смазать кожу жирным кремом, не содержащим воду, перед выходом из дома. В его составе должен быть ланолин.

    Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снегопад в Москве в среду, 24 февраля, принесет в столицу до 35% месячной нормы осадков.