Врач предупредил об опасности обморозить щеки за 10 минут на холоде

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что человек может получить обморожение щек, находясь на морозе около 10-15 минут. Например, столько времени человек может идти от дома до метро, написал портал «Ридус».

«Если не намазаться жирным кремом, то обморозиться можно. Это может произойти за 10-15 минут на морозе. Обморожение очень быстро наступает, потому что сейчас ветер холодный», — отметила специалист.

При повреждении тканей организма из-за низких температур ухудшается микроциркуляция, кожу начинает пощипывать. Чтобы быстро купировать обморожение, нужно использовать снег. Необходимо потереть им обмороженное лицо. Благодаря этому улучшится микроциркуляция и возобновится кровоток.

То же самое нужно делать при обморожении кожи рук. Лучше всего смазать кожу жирным кремом, не содержащим воду, перед выходом из дома. В его составе должен быть ланолин.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снегопад в Москве в среду, 24 февраля, принесет в столицу до 35% месячной нормы осадков.