Врач предупредил об опасности намеренного самозаражения COVID-19

По словам специалиста, последствия и риски невозможно знать заранее. Те, кто уверен, что легко перенесет коронавирус, может ошибаться. В больницу попадают и молодые люди, и дети.

«Поэтому специальное заражение — это не есть хорошо. Лучше бы они сделали себе вакцинацию, раз они такие бесстрашные. После того как сделана вакцина, вырабатывается иммунитет. Риски осложнений в разы снижаются», — отметил инфекционист.

Тимаков добавил, что выработать природный иммунитет можно после прививки, примерно через месяц. Делать это без подстраховки ни в коем случае нельзя. В противном случае человек может столкнуться с такими последствиями, как отек легких, нарушение работы почек, инсульт и инфаркт. При наличии хронических заболеваний осложнения ударят по уязвимым органам.