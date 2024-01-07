Здоровье 07 января 2024, 00:54 Врач предупредил об опасности горячих напитков для здоровья Врач Логинов: слишком горячие напитки могут вызвать заболевания пищевода Freepik

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Горячие напитки могут вызвать воспалительные заболевания пищевода и желудка. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Логинов в беседе с RT.

По словам медика, теплое или умеренно горячее питье не представляет опасности для людей, у которых нет хронических заболеваний ЖКТ. Но слишком горячие напитки могут навредить человеку.

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«Такие напитки могут вызывать раздражение слизистой оболочки и спазмы верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, могут возникать воспалительные заболевания пищевода и желудка», — рассказал врач.

От горячих напитков человек может получить термический ожог, а если они еще и горячительные, то и химический. Кроме того, он них страдают и другие органы пищеварения, в том числе, печень и поджелудочная железа. Ожог органов ЖКТ может сопровождаться изжогой, болью в верхних отделах живота, отрыжкой и даже рвотой.

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