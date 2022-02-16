Врач предупредил об опасности фитнес-браслетов

Материалы, из которых сделаны фитнес-браслеты и смарт-часы, могут стать причиной аллергии и раздражения на коже. Об этом Ura.ru рассказал аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

«Может быть аллергия на материал из которого сделан гаджет. Либо на резину или пластик, либо на краситель. Если он металлический, то никель и хром — одни из самых аллергенных. Ну, а резина, как правило, на дорогих устройствах. Контактный дерматит бывает», — рассказал врач.

Кроме того, на коже может возникнуть механическое раздражения из-за постоянного натирания браслетом.

«Если потеет рука под прижатым пластиковым корпусом, вместе с пластиковым ремешком — это может вызывать реакцию. Это может быть какое-то кожное заболевание, но, скорее всего, контактный дерматит», — пояснил Щепеляев.

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