Врач предупредил об опасности энергетиков

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА «Новости», в чем заключается опасность энергетических напитков. Регулярное употребление энергетиков может привести к проблемам со здоровьем.

В энергетиках содержатся стимулирующие вещества: кофеин, гуарана, женьшень и таурин. Однако эффект от них длится недолго, а после этого наступает еще большая усталость. Кроме того, при регулярном употреблении эти вещества «расшатывают» нервную систему.

«Само по себе разовое употребление энергетика неопасно, однако ежедневное чревато проблемами с нервной системой: депрессиями и подавленностью», — предупредила врач.

Более того: частое употребление энергетиков моет грозить артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, мигренями, проблемами с ЖКТ. Кроме того, так как напитки газированные, они повышают кислотность желудка, что может привести к вздутиям и диарее.

Чтобы не перегружать сердечную мышцу, энергетики не стоит сочетать с кофе, алкоголем, а также принимать после занятий спортом, написали «Известия».