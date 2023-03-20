20 марта 2023, 04:05
Врач предупредил об опасности длительного приема витамина D
Врач-гепатолог Вялов: избыток витамина D приводят к вымыванию кальция из костей
Многие россияне считают, что их организму не хватает витаминов. Но злоупотребление ими может нанести серьезный ущерб, предупредил кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов в беседе с радио Sputnik. Особенно это касается витамина D.
Вялов уверен, что здоровому человеку достаточно содержащихся в пище витаминов, особенно если рацион питания разнообразный. Если человек начинает принимать эти микронутриенты дополнительно без анализов и назначения врача, то он может навредить здоровью.
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Врач отметил, что многие россияне уверены в том, что им не хватает тех или иных витаминов. А то, что их наоборот, может быть слишком много, никому не приходит в голову.
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«Если дополнительно употреблять витамины без назначения врача, то это грозит гипервитаминозом, то есть таким состоянием, когда витаминов в организме слишком много, и они вызывают проблемы», — предупредил Вялов.
Избыток витамина D, по его словам, может нанести особенно серьезный ущерб. Врач отметил, что многие люди превышают допустимую суточную дозу приема этого витамина.
«Избыточные дозы витамина D приводят к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов, и память от этого тоже страдает. Последнее британское исследование даже говорит, что чрезмерное употребление этого витамина способствует развитию умственной отсталости», — отметил врач.
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