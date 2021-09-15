Врач предупредил об опасности чрезмерного употребления лимона в период простуд

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил об опасности чрезмерного употребления лимона. По его словам, этот фрукт может дать обратный эффект и привести к болезням горла. Интервью со специалистом опубликовал «Ридус».

«Лимон, конечно, не химикат и никакого ожога горла вызвать не может, однако он обладает раздражающим эффектом. Лимон воспаляет задние стенки глотки, провоцируя гранулезный фарингит, хронический тонзиллит. Это вводит организм в состояние вялости, усталости, канцерогенной интоксикации, когда человек плохо себя чувствует. Этих ощущений более чем достаточно, чтобы чувствовать себя некомфортно», — объяснил медик.

Он добавил, что лимон также может вызвать проблемы у людей, страдающих заболеваниями желудка. Цитрусовые и имбирь способны провоцировать усиление кислотности, а это чревато гастритами и язвами.

«Если человек начинает поедать лимон самостоятельно, без чая — это плохо. Идет сильное воздействие лимонной кислоты на слизистую оболочку», — резюмировал специалист.