Врач предупредил об опасности алкоголя при вакцинации от коронавируса

Запрещено употреблять алкогольные напитки в день вакцинации от коронавируса. Они могут ослабить действие прививки и иммунитет человека.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от COVID-19), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Его слова приводит RT.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Ее разработали специалисты Научного центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. Вакцина поступит в оборот уже 1 января 2021 года. Она называется «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли, который прошел в 1957 году.

Несколько фармкомпаний обратились в Минздрав с просьбой перенести регистрацию вакцины, но оказалось, что они просто сами разрабатывают лекарство от коронавируса и являются конкурентами научного центра Гамалеи.