Врач предупредил об опасном маринаде для шашлыка

Некоторые виды маринада для шашлыка могут привести к серьезным заболеваниям. Особенно при приготовлении мяса стоит избегать уксуса и майонеза. Об этом предупредила диетолог Ирина Морозова.

По словам медика, маринады на основе майонеза или уксуса могут нанести серьезный ущерб организму.

«Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье», — заявила она порталу «Телеграф».

Морозова пояснила, что при высоких температурах в мангале майонез выделяет большое количество жиров и вредных для организма веществ. Маринад с уксусом негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Если употреблять укусу слишком часто, то может появиться болезнь почек. При этом маринад не стоит делать и на кефире, так как он мешает усвоению белка и железа.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина напомнила, что животный белок необходим людям, но шашлыком увлекаться нельзя. Она посоветовала включить в рацион паровые котлеты. В измельченном виде мясо будет лучше усваиваться организмом.