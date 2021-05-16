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    16 мая 2021, 03:32

    Врач предупредил об опасном маринаде для шашлыка

    Дарья Бунякова

    Некоторые виды маринада для шашлыка могут привести к серьезным заболеваниям. Особенно при приготовлении мяса стоит избегать уксуса и майонеза. Об этом предупредила диетолог Ирина Морозова.

    Врач предупредил об опасном маринаде для шашлыка

    По словам медика, маринады на основе майонеза или уксуса могут нанести серьезный ущерб организму.

    «Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье», — заявила она порталу «Телеграф».

    Морозова пояснила, что при высоких температурах в мангале майонез выделяет большое количество жиров и вредных для организма веществ. Маринад с уксусом негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Если употреблять укусу слишком часто, то может появиться болезнь почек. При этом маринад не стоит делать и на кефире, так как он мешает усвоению белка и железа.

    Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина напомнила, что животный белок необходим людям, но шашлыком увлекаться нельзя. Она посоветовала включить в рацион паровые котлеты. В измельченном виде мясо будет лучше усваиваться организмом.