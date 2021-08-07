Врач предупредил об изменении голоса после заражения штаммом «дельта»

После выздоровления пациенты со штаммом «дельта» сталкиваются с изменением голоса и длительным воспалением носоглотки. Об этом предупредил врач-терапевт Константин Хоманов.

«Постковидный синдром после перенесенного «дельта“-штамма включает в себя чувство хронической усталости, апатии, истощения, снижение продуктивности и памяти, изменения голоса и длительно непроходящая «красная» воспаленная носоглотка», — процитировал медика ТАСС.

Врач добавил, что после выздоровления может отсутствовать обоняние, а также ощущаться боль в мышцах и суставах. Еще постковидным синдромом является чувство затрудненного дыхания и одышка. Причем все эти последствия могут появиться у пациентов любого возраста. Но Хоманов подчеркнул, что «дельту» все чаще стали подхватывать молодые люди.

«Постковидный синдром начинает проявляться и у тех групп населения, кого ранее не затрагивал. Поэтому среди молодых переболевших пациентов мы наблюдаем больше проблем с иммунной, дыхательной, нервной системами», — рассказал врач.

Американские биологи научились выявлять штаммы коронавируса по образцам слюны. Для этого они создали диагностическую платформу.