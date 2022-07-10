Врач предупредил о вреде арбузов для сердца

Летом многие любят полакомиться арбузами, но злоупотреблять ими нельзя. Эти бахчевые могут навредить сердцу и печени, предупредила врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова.

Медик отметила, что при выращивании арбузов используются пестициды, нитраты и азот.

«Эти вещества преобразуются в организме человека в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках», — пояснила она MedikForum.

Еще в арбузах содержится большое количество калия, который может плохо влиять на сердце. При превышении допустимой нормы этот элемент ведет к нарушениям сердечного ритма. Также не стоит забывать, что в арбузах много фруктозы.

«Употребление арбузов в больших количествах способствует развитию метаболического синдрома из-за их высокого гликемического индекса — это, в свою очередь, ведет к диабету и болезни печени», — подчеркнула Прудникова.

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