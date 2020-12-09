Врач предупредил о возможном всплеске депрессий после Нового года

По мнению специалиста, ситуация может усугубиться из-за массового распития спиртных напитков.

«Сам по себе январь — это всегда пик обращений. В этом году ситуацию усугубит накопившееся напряжение у россиян, закрытие развлекательных заведений и границ. Это все будет приводить к тому, что люди станут расслабляться дома с помощью алкоголя», — пояснил Лазарев.

Он подчеркнул, что в такие периоды всегда возрастает летальность и преступность. Кроме того, увеличивается число случаев травмирования. Еще будет больше срывов у тех, кто страдает от алкогольной зависимости. Психиатр признался, что в этом году он и его коллеги настраиваются, что пациентов с такими проблемами будет больше, чем обычно.

Специалист добавил, что затяжные празднования опасны для тех, кто страдает от депрессий и долгое время находится в стрессовой ситуации. Крепкие напитки только ухудшают самочувствие.