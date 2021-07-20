Врач предупредил о возможном наборе веса после ковида

После выздоровления от ковида у пациентов снижается мышечная масса и может быстро набираться лишний вес. Об этом предупредил член Европейского общества эндокринологии и Кокрановского сообщества Юрий Потешкин.

«Ковид характеризуется тем, что поражает много разных органов и систем, в том числе и мышцы. И есть такое состояние, как „постковидная саркопения“ — из-за нее после ковида у человека снижается мышечная масса», — пояснил эндокринолог ТАСС.

Он добавил, что после болезни увеличивается аппетит и происходит изменение рациона. В итоге все это приводит к набору килограммов. Также резкое увеличение веса может произойти из-за глюкокортикостероидов, используемых для лечения ковида.

«Врачи используют глюкостероиды — гормоны стресса, которые тормозят развитие воспалительных процессов. На их фоне человек непроизвольно начинает хотеть есть чаще, аппетит повышается», — отметил Потешкин.

По его словам, во время лечения пациенты не хотят больше есть, а аппетит повышается уже после выздоровления. Эндокринолог подчеркнул, что еще может накладываться и фактор депрессии после перенесенного коронавируса.