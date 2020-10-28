Врач предупредил о возможном бесплодии после бессимптомного COVID-19

По его словам, после вскрытия умерших от COVID-19 выяснилось, что новый вирус провоцирует воспалительные заболевания в репродуктивных органах мужчин. Уточняется, что поражаются те клетки, которые участвуют в сперматогенезе. В настоящий момент не известно, как долго вирус задерживается в половых путях и насколько сильно поражает органы. Поведение инфекции в женских репродуктивных органах не изучено.

Специалист отметил, что даже после легкой формы заболевания могут появляться мелкие фиброзы. Так называется разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах. Наиболее уязвимыми являются почки и легкие.