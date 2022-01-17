Врач предупредил о вирусном происхождении болей в пояснице

Врачи из ЮАР назвали одним из симптомов заражения штаммом коронавируса «омикрон» боли в пояснице. Мануальный терапевт Андрей Кабычкин объяснил, что такие боли могут вызывать не только коронавирусы.

«Не будем все сваливать на „омикрон“: многие другие вирусы, в том числе и вирус гриппа, и вирус герпеса, могут стать причиной болей в пояснице», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Кабычкин уточнил, что такие боли, природа которых заключается в вирусном или бактериальном воспалительном процессе, называются миалгии. Поэтому боль в пояснице далеко не обязательно будет говорить о том, что человек заражен «омикроном». И причин таких проявлений на самом деле больше двухсот.

Выяснить реальный патоген, спровоцировавший заболевание, поможет только медицинское обследование. Нужно обратиться к врачу, который выявит настоящую причину боли и подберет правильное лечение.

Также Кабычкин подчеркнул, что чаще всего именно с таким проявлением коронавируса в организме сталкиваются возрастные пациенты и люди с ослабленным иммунитетом.