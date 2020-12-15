Врач предупредил о смертельных проблемах с кровью из-за COVID-19

По его словам, заражение коронавирусом приводит к нарушениям в обмене и синтезе гемоглобина. Помимо прочего, инфекция плохо влияет на свертываемость крови.

«В результате инфекции коронавируса Sars-CoV-2 происходит нарушение в обмене и синтезе гемоглобина. Из-за этого нарушается тканевое дыхание. Плюс значительно нарушается свертываемость крови, что может приводить к смерти пациентов», — уточнил медик.

Жемчугов посоветовал следить за этим и не допустить развития ДВС-синдрома. Для этого необходимо один раз в несколько дней делать коагулограмму крови. Помимо прочего, важно следить за содержанием гемоглобина, сывороточного железа, ферритина и D-димера.