Врач предупредил о смертельной опасности зеленого картофеля

Неправильное хранение картофеля приводит к накоплению в клубнях соланина. Это опасное вещество, которое при попадании в организм человека может привести к смертельному отравлению. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что соланин в клубнях картофеля образуется, если их хранят в теплом и светлом месте. Употреблять такой продукт в пищу строго запрещено.

«Для больных и детей это может явиться смертельным в случае отравления», — подчеркнула Соломатина.

Она подчеркнула, что для хранения картофеля лучше всего использовать темные и прохладные места. Так клубни не начнут прорастать и не накопят в себе опасный яд.