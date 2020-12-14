Врач предупредил о риске возникновения псевдоаллергии на Новый год

Так, один из способов получить псевдоаллергию — вызвать раздражение слизистой оболочки желудка либо двенадцатиперстной кишки. Такую реакцию вызывает употребление большого количества специй, пряностей, консервантов и красителей.

«Часто бывает ребенок газировочку какую-то попил и сыпью покрылся. Причем эти сыпи достаточно долго держатся, потому что там химии столько, что она в организме сохраняется надолго», — уточнил Болибок.

Помимо прочего, важно быть внимательнее с рыбными продуктами. В их числе традиционная селедка под шубой, бутерброды с красной икрой и нарезка из разных сортов рыбы. Дело в том, что морепродукты в магазинах не всегда свежие. В них накапливаются вещества, способные спровоцировать негативные реакции в организме.

Из алкоголя чаще всего вызывают реакцию на коже шампанское, пиво и квас. Болибок отметил, что в этих продуктах есть алкогольные дрожжи. При попадании спирта в организм начинается бурный рост новых дрожжей, из-за чего может появиться «аллергия». Избавляться от нее лучше с помощью адсорбентов, которые прочистят ЖКТ, поглотят вредные вещества и выведут их из организма.