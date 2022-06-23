Врач предупредил о риске возникновения камней в различных органах из-за малоподвижного образа жизни

Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Алексей Жито рассказал Пятому каналу, что малоподвижный образ жизни может способствовать образованию камней в разных органах.

«На самом деле камней большое количество, они разнообразны. Главные механизмы образования камней тоже абсолютно разные, в частности можно выделить такой механизм как стаз, то есть застой. Может быть застой желчи в желчном пузыре, когда человек питается не регулярно», — предупредил специалист.

«Дни.ру» написали, что редкие перекусы в течение дня провоцируют застой желчи, так как она выделяется лишь в ответ на потребление еды.

По словам Жито, также заслуживают внимания и камни в поджелудочной железе, которые откладываются в результате воспаления. Кроме того, камни могут образовываться и в селезенке.