Врач предупредил о риске повторного заражения после «омикрона»

После заражения штаммом коронавируса «омикрон» риск повторного инфицирования выше, чем после «дельты». Об этом заявил врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.

По словам медика, «омикрон» содержит в себе ряд мутаций в спайк-белке, отвечающем за взаимодействие с клетками организма. Эти изменения способствуют более легкому проникновению вируса. Новый штамм обладает большой скоростью распространения, а также уменьшенной восприимчивостью к лекарствам.

«Может уменьшить эффективность иммунного ответа организма в результате предыдущей болезни либо вакцинации. Риск повторного заболевания при заражении „омикроном“ — 19%, а при „дельте“ — 8%», — сказал Хоманов в интервью ТАСС.

При этом он добавил, что среди пациентов с «омикроном» пока не выявили значимого роста случаев тяжелого течения ковида.

Ранее специалисты Американского центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что о заражении «омикроном» может говорить синий, серый или бледный оттенок кожи. Они пояснили, что такие оттенки кожа может приобретать при низком уровне кислорода в крови — сатурации.