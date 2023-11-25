Здоровье 25 ноября 2023, 06:06 Врач предупредил о разрушении сосудов из-за определенных продуктов Врач Гадзиян: сосуды разрушаются из-за хлеба и переработанного мяса РИА «Новости»

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Врач высшей категории Марк Гадзиян рассказал, что сердечно-сосудистая система человека страдает от переизбытка хлеба и обработанного мяса в питании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что люди, предпочитающие ржаной хлеб, реже страдают проблемами с сосудами. Врач объяснил это тем, что в нем содержится на 30% больше калия и на 50% магния, чем в белом хлебе.

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Мясные полуфабрикаты, предупредил Гадзиян, еще вреднее для здоровья. У человека, который съедал в день порядка 25 граммов обработанного мяса, риск развития деменции возрастал на 44%. Злоупотребление спиртными напитками приводило к тем же результатам.

Не лучше ситуация с солью и сахаром, подчеркнул медик. Избыток соли вызывал накопление токсичных белков, поэтому надо снизить количество соленых продуктов в своем рационе.

Ранее Марк Гадзиян перечислил продукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера. В их числе оказались сыры, ягоды и овощи, а также фундук, артишоки, зеленый чай, необработанное и постное красное мясо.