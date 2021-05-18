Врач предупредил о проявлении грибковых заболеваний после COVID-19

Врач Сергей Нурисламов предупредил о возможности активизации грибковых заболеваний после лечения от COVID-19. Это происходит из-за неконтролируемого применения антибиотиков и стероидов, написала «Общественная служба новостей».

«На фоне пониженного иммунитета могут активизироваться все грибковые заболевания — кандидозы. Есть, конечно, противогрибковые препараты, но они тоже могут вызывать уменьшение чувствительности грибков к ним. При ковиде ни в коем случае не стоит самостоятельно принимать антибиотики», — подчеркнул медик.

Эксперт напомнил, что сегодня антибиотики активно используют в пищевой промышленности. Также многие россияне занимаются самолечением и неправильно принимают лекарства. С чрезмерным употреблением стероидов при коронавирусе связывают вспышку мукоромикоза в Индии и подобные случаи в нашей стране.

Нурисламов добавил, что переболевшим СОVID-19 после больницы не нужно вести особенный образ жизни. Не стоит слишком тщательно вымывать квартиру. Человек вернется в свой привычный дом, микрофлора которого знакома его организму и неопасна.