Врач предупредил о повторном заражении СОVID тех, кто уже переболел

Люди, переболевшие коронавирусом в прошлом году, могли уже утратить иммунитет. Нужно ожидать их повторного заражения, заявил «Коммерсанту» инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

Он предупредил, что заражение британским штаммом вируса может проявиться в России уже в середине апреля. Коронавирусу, добавил инфекционист, нужно около двух месяцев, чтобы начать активно размножаться.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в стране 103 случаев британского штамма и 10 — южноафриканского. Оба варианта являются более заразными, чем прошлогодний COVID-19.

По мнению заведующего лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константина Северинова, число новых штаммов может быть значительно выше выявленного официально.

Для надежного распознавания мутаций нужно иметь развитую систему полногеномного секвенирования (определения последовательности ДНК или РНК) вариантов вируса. В России такая возможность ограничена, добавил Северинов.

Говоря о возможной третьей волне эпидемии, собеседник отметил, что «никто не знает, сколько реально людей было инфицировано, переболело и имеет иммунитет». Поэтому предсказать ее начало не получится.