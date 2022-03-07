Врач предупредил о поражении желудка при коронавирусе

Заражение коронавирусом может привести не только к проблемам с легкими, но и желудком. В результате ковида может появиться язва, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам медика, коронавирус взаимодействует с ангиотензин превращающим ферментом второго типа, который находится как в легких, так и в желудке.

«Поэтому коронавирус действует и на желудок, вызывая в нем воспаление и ухудшая его состояние. Человек с гастритом может превратиться в человека с язвой из-за действия коронавируса», — сказал Вялов радио Sputnik.

Он добавил, что ситуацию могут усугубить лекарства, применяемые для лечения ковида. Побочные действия есть у препаратов для снижения температуры, уменьшения воспаления, гормонов и некоторых противовирусных средств.

«Все они оказывают влияние на желудок и могут вызвать в нем язву. Поэтому с большой вероятностью язва может возникнуть и в результате лечения коронавируса», — отметил гастроэнтеролог.

Причем язва может не вызывать сильной боли. Иногда на проблему с желудком указывает только дискомфорт, который человек ощущает во время еды.