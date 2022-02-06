Врач предупредил о пагубном влиянии холода на здоровье городских жителей

Городские жители не приучены к сильным морозам. Похолодание является для из здоровья пагубным фактором, так как низкая температура воздуха ведет к заболеваниям. Об этом предупредил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

«Городские жители особенно подвержены холодовому фактору, потому что не тренированы. До —10 градусов — температура относительно комфортная для них, но ниже -10 — это уже пагубный фактор», — сказал медик в интервью радио Sputnik.

Он пояснил, что при низкой температуре идет постоянное переохлаждение организма, из-за чего напрягается иммунитет. Такое состояние, по словам Пурясева, является спусковым крючком для острых респираторных вирусных инфекций. Врач посоветовал горожанам защищать на улице органы дыхания.

«Можно прикрывать чем-то, в том числе маской, рот и нос и дышать воздухом, который в какой-то степени уже согрет. Тогда не будет такого резкого удара отрицательных температур», — отметил Пурясев.

Он добавил, что также важным фактором является одежда. Лучше всего зимой надевать термобелье и не забывать про многослойность, написало РИА ФАН.