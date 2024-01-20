Здоровье 20 января 2024, 11:38 Врач предупредил о нагрузке на сердце при уборке снега Кардиолог Франклин: уборка снега может вызвать сердечный приступ из-за нагрузки РИА «Новости»

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Уборка снега создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему человека, что может спровоцировать приступ. Об этом заявил глава отделения кардиологии Университетской больницы имени Бомонта Барри Франклин. Его слова передало издание US News.

«Расчистка снега — это работа руками, которая более утомительна для сердца, чем ходьба», — пояснил врач.

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Когда человек поднимает лопату, то автоматически задерживает дыхание, при этом сердечные сокращения увеличиваются, растет артериальное давление, заметил Франклин. Кроме того, на сердце негативно влияет низкая температура воздуха — от нее сужаются сосуды.

Кардиолог предупредил, что уборку снега нельзя поручать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она также вредна для заядлых курильщиков, людей с ожирением и диабетиков.

Франклин посоветовал придерживаться ряда правил, чтобы снизить риск сердечного приступа. Работу следует начинать не спеша, постепенно наращивая темп. Лучше не поднимать лопату со снегом, а толкать ее перед собой, как это делает снегоуборочная техника, подытожил специалист.

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