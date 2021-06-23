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    23 июня 2021, 04:00

    Врач предупредил о мутациях коронавируса при отказе от вакцинации

    Дарья Бунякова

    Отказ россиян прививаться от коронавируса может обернуться появлением серьезных мутаций. Об этом предупредил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

    Врач предупредил о мутациях коронавируса при отказе от вакцинации

    «Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут „работать“. Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой», — процитировало медика РИА «Новости».

    Врач пояснил, что речь идет о вакцинированных людях и тех, кто уже переболел ковидом. При этом Поздняков отметил, что уже существующие штаммы не влияют на эффективность препарата.

    Мутации позволяют вирусу повысить выживаемость. Они появляются в тот момент, когда коронавирус должное время находится в организме, а иммунная система пытается с ним бороться.

    «Вакцинация может предотвратить некоторые мутации вируса. Когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует на вирус, и он не успевает мутировать», — рассказал Поздняков.

    Он добавил, что со временем может появиться мутантный вирус. Этот штамм будет способен обойти иммунитет привитых людей. Но развитие такой мутации является крайне долгим процессом.