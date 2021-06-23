Врач предупредил о мутациях коронавируса при отказе от вакцинации

Отказ россиян прививаться от коронавируса может обернуться появлением серьезных мутаций. Об этом предупредил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут „работать“. Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой», — процитировало медика РИА «Новости».

Врач пояснил, что речь идет о вакцинированных людях и тех, кто уже переболел ковидом. При этом Поздняков отметил, что уже существующие штаммы не влияют на эффективность препарата.

Мутации позволяют вирусу повысить выживаемость. Они появляются в тот момент, когда коронавирус должное время находится в организме, а иммунная система пытается с ним бороться.

«Вакцинация может предотвратить некоторые мутации вируса. Когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует на вирус, и он не успевает мутировать», — рассказал Поздняков.

Он добавил, что со временем может появиться мутантный вирус. Этот штамм будет способен обойти иммунитет привитых людей. Но развитие такой мутации является крайне долгим процессом.