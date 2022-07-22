Врач предупредил о лишающей слуха болезни

Болезнь Меньера может появиться неожиданно и вызвать потерю слуха. Причем к этому заболеванию склонны все люди, предупредил врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Точная причина возникновения болезни Меньера неизвестна. Склонны к ней все. Слава богу, она возникает уже не в детском возрасте. Но это происходит внезапно и выглядит очень неприятно. Снижается слух», — рассказал медик Ura.ru.

Он добавил, что при этой болезни человек может проснуться утром не в состоянии встать с кровати или сильного головокружения. Также может появиться и тошнота. Как пояснил Лесков, подобные симптомы возникают из-за воздействия на ушную улитку.

«Там лимфа, в которой плавают специальные кристаллики. Они при колебании лимфы начинают раздражать слуховой нерв. Это уже и есть цифровой сигнал. Представьте себе, что в этом органе вдруг повышается давление. Начинается головокружение, снижается слух. Это и есть болезнь Меньера», — отметил врач.

По его словам, способы лечения заболевания есть, но достаточно эффективных пока так и не нашли.