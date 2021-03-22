Врач предупредил о большей восприимчивости лор-больных к коронавирусу

У людей с патологией верхних дыхательных путей и пожилых с лор-заболеваниями существует большой риск заразиться коронавирусом. Болезнь может проходить тяжело. Такое мнение выразил внештатный специалист оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков.

«Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции», — заявил Крюков. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, «входными воротами» для вируса является слизистая оболочка респираторного тракта. При патологии лор-органов ослабление местных защитных механизмов повышает риск заражения коронавирусом.

Врач отметил, что страдающие лор-заболеваниями пожилые люди находятся в особой группе риска. Ведь защитные и компенсаторные процессы организма с возрастом ослабевают. Высок риск появления осложнений в других органах или системах организма.

В марте исполнился год с момента, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. За это время появлялось много версий происхождения коронавируса. ВОЗ в конце марта 2021 года выдвинула новое предположение: причиной распространения вируса стала торговля дикими животными в Китае.