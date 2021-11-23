Врач предупредил, что миндаль может быть опасен для здоровья

Миндаль содержит множество питательных веществ, благодаря чему он благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе и работе мозга. Однако этот орех не стоит употреблять до термической обработки. В противном случае можно заработать серьезные проблемы со здоровьем. Таким мнением поделилась диетолог Светлана Фус, сообщило РИА «Новости».

Миндаль содержит цианогликозид амигдалин. Во время распада этого вещества орех приобретает специфический миндальный запах и горечь. Синильная кислота же, которую выделяет миндаль, является одним из сильнейших ядов.

Однако термическая обработка помогает избавиться от опасных свойств этих веществ. При этом врач напомнила, что лучше всего съедать не более 30 граммов этого ореха в день, передала «Газета.ru».

«Плюс орехов том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи», — рассказала Фус.