Врач предупредил, что коронавирус может навсегда лишить обоняния

COVID-19 влияет на воспаление слизистой оболочки полости носа, которое приводит к вазомоторному риниту. При этом возможна заложенность носа либо инверсия запахов, то есть изменение ощущения запахов. Кроме того, врач сказал, что иногда наблюдается изменение вкусовых ощущений.

Данные симптомы могут проявляться даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

Воспаление слизистой не пройдет само по себе, поэтому больной должен обратиться к отоларингологу. Врач проведет процедуры и назначит необходимые лекарственные препараты. Если отказаться от медицинской помощи, обоняние может исчезнуть навсегда.

«Самое страшное — полная потеря обоняния. Второй вариант — обоняние будет падать до какой-то отметки и останется на ней», — предупредил Зайцев.

К ключевым признакам заражения коронавирусом относятся раздражение на пальцах ног, температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, плохое самочувствие, боль в горле.