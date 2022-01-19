Врач предупредил, что белый хлеб может «разорвать кишечник»

Страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые провоцируют низкую моторику органов, нужно с осторожностью употреблять в пищу белый хлеб. Лучше всего тщательно пережевывать мякиш, иначе начнется кишечная непроходимость. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист отметила, что в группе риска находятся люди, у которых уже есть патологии желудочно-кишечного тракта. Речь идет о сниженной моторике, воспалении стенок или опухолях.

«Кишечная непроходимость может возникнуть у человека с уже имеющейся патологией, которая сопровождается дополнительной непроходимостью за счет мякиша белого хлеба», — заявила Королева.

Она отметила, что людям с подобными заболеваниями лучше отказаться от перекусов на бегу. В таких случаях человек проглатывает большие куски и не пьет достаточное количество жидкости.

Попавшая в желудок масса недостаточно переваривается и при попадании в кишечник может его закупорить. Это может привести к бактериальной интоксикации — вплоть до перитонита и разрыва органа.

Диетолог отметила, что пищу нужно пережевывать до мельчайшего состояния и дополнительно обрабатывать образовавшуюся массу жидкостью.

Любителям еды на бегу, которые пока не сталкивались с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, врач рекомендовала периодически проходить обследование. Некоторые заболевания не дают о себе знать и могут развиться до такой степени, когда потребуется оперативное вмешательство.